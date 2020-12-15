"Боруссия" победила "Вердер" в первом матче нового тренера
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За "Вердер" отличился Кевин Мовальд. В составе дортмундской "Боруссии" голы забили Рафаэль Геррейро и Марко Ройс. Немецкий вингер имел еще одну возможность отличиться, но на 77-й минуте не реализовал пенальти.
В турнирной таблице Бундеслиги "Вердер" занимает тринадцатое место. "Боруссия" на 2 балла отстает от первой позиции, на которой разместился леверкузенский "Байер".
В воскресенье, 13 декабря, "Боруссия" прекратила сотрудничество со швейцарским тренером Люсьеном Фавром. Его место занял хорват Эдин Терзич.
Чемпионат Германии
12-й тур
15 декабря
"Вердер" - "Боруссия Д" 1: 2
Голы: Мовальд, 28 - Геррейро, 12 Ройс, 79
- В другом матче 12-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией" .
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