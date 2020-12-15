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Espreso.tvСпорт"Аталанту" Малиновского признали командой года в Италии

"Аталанту" Малиновского признали командой года в Италии


фото: Getty Images
"Аталанту", за которую играет украинец Руслан Малиновский, признали лучшей командой Италии 2020 года

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

Издание признало лучшей командой 2020 году в Италии "Аталанту", которая заняла третье место в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов дошла до четвертьфинала где уступила будущему финалисту - французскому ПСЖ.

За клуб из Бергамы выступает украинский центральный полузащитник Руслан Малиновский.

Тренером года в Италии признали Стефано Пиола из "Милана". Шведский форвард "россонери" Златан Ибрагимович получил титул "Легенда", а итальянский форвард "Лацио" Иммобиле стал человеком года.

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