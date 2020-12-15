Парламент одобрил механизм вручения судьям протоколов об административных правонарушениях

15 декабря, 2020, 12:13

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей

Принятие закона в целом поддержал 321 народный депутат, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту документа, основным способом вручения таких протоколов является отправка по электронной почте.

При этом судья вправе в течение семи рабочих дней с даты получения протокола вернуть его экземпляр и предоставить объяснения по обстаавин, которые могут свидетельствовать о совершении административного правонарушения уполномоченному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции лично или в присутствии инспектора Высшего совета правосудия или председателя Конституционного суда Украины или его заместителя.

Если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение суда.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .

Правительство обязало Назка безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

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