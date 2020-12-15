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Espreso.tvОбществоОккупанты в Крыму заявили о начале вакцинации от COVID-19

Оккупанты в Крыму заявили о начале вакцинации от COVID-19


фото: reuters
Оккупационные власти Крыма объявила о начале вакцинации от COVID-19

Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Первыми вакцину получат медработники.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - сообщил он.

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В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины.

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