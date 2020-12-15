Оккупанты в Крыму заявили о начале вакцинации от COVID-19
15 декабря, 2020, 13:44
Оккупационные власти Крыма объявила о начале вакцинации от COVID-19
Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Первыми вакцину получат медработники.
"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - сообщил он.
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В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины.
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