Оккупанты в Крыму заявили о начале вакцинации от COVID-19

15 декабря, 2020, 13:44

Оккупационные власти Крыма объявила о начале вакцинации от COVID-19

Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Первыми вакцину получат медработники.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - сообщил он.

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В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины.