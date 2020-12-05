В России заявили о старте массовой вакцинации от COVID-19

5 декабря, 2020, 14:57

В Москве началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом Спутник V

Об этом сообщает Радио Свобода .

Вакцинация началась среди групп риска. Бесплатные пункты вакцинации работают на базе городских поликлиник.

Записаться на прививку могут сотрудники учреждений образования, соцзащиты и здравоохранения в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, которые не беременны и не кормят грудью.

В мэрии Москвы заявили, что за первые 5 часов на вакцинацию зарегистрировались 5 тыс. россиян.

В августе Россия сообщила, что первой в мире разработала вакцину от COVID-19.

Напомним, 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не ведет переговоров по закупке вакцины от коронавируса в России.

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