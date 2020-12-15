Одноразовые "карантинные" выплаты смогут получить почти 735 тыс. предпринимателей

15 декабря, 2020, 13:54

По расчетам правительства, всего от локдауна пострадали 734621 предприниматель, наибольшая доля из которых - представители сферы розничной торговли

Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, 734621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 тыс. грн согласно Постановлению Кабинета министров №1233 .

"Правительство считает, что всего от локдауна пострадали 734621 предприниматель. 87% из них имеют бизнес по розничной торговле, 8% занимаются деятельностью по обеспечению блюдами и напитками, 2% - деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений. Менее 1% - деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государство поддержит предпринимателей, относится к следующим категориям: розничная торговля; временное размещения; деятельность по обеспечению блюдами и напитками; демонстрация кинофильмов; деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений; деятельность в сфере спорта, организования отдыха и развлечений.