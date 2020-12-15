Одноразовые "карантинные" выплаты смогут получить почти 735 тыс. предпринимателей
Об этом сообщает Опендатабот.
Согласно сообщению, 734621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 тыс. грн согласно Постановлению Кабинета министров №1233 .
"Правительство считает, что всего от локдауна пострадали 734621 предприниматель. 87% из них имеют бизнес по розничной торговле, 8% занимаются деятельностью по обеспечению блюдами и напитками, 2% - деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений. Менее 1% - деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что государство поддержит предпринимателей, относится к следующим категориям: розничная торговля; временное размещения; деятельность по обеспечению блюдами и напитками; демонстрация кинофильмов; деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений; деятельность в сфере спорта, организования отдыха и развлечений.
- Напомним, с 14 декабря физические лица-предприниматели и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в размере 8 тыс. грн.
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