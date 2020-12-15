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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Герус заболел COVID-19

Нардеп-"слуга" Герус заболел COVID-19


фото: zik
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.

  • Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил. что по состоянию на 14 декабря на коронавирус болеет 21 нардеп , всего же с начала пандемии переболели еще 107 народных избранников.

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