Лидер "Динамо" Цыганков поделился фотографией с отдыха в Мексике

15 декабря, 2020, 18:08

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков воспользовался зимней паузой в чемпионате Украины и отправился на отдых в Мексику

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Цыганкова.

"Hola Mexico! Встречаем первый рассвет", - написал Цыганков под фотографией.

В этом сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Его "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.

В ноябре Цыганков отметил день рождения в компании своей собаки, потому что был заражен коронавирусом.