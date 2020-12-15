Лидер "Динамо" Цыганков поделился фотографией с отдыха в Мексике
15 декабря, 2020, 18:08
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков воспользовался зимней паузой в чемпионате Украины и отправился на отдых в Мексику
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Цыганкова.
"Hola Mexico! Встречаем первый рассвет", - написал Цыганков под фотографией.
В этом сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Его "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.
- В ноябре Цыганков отметил день рождения в компании своей собаки, потому что был заражен коронавирусом.
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