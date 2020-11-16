Лидер "Динамо" Цыганков показал, как отпраздновал день рождения на самоизоляции

16 ноября, 2020, 15:10

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который заразился коронавирусом, отпраздновал день рождения в компании своей собаки

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Цыганкова.

В воскресенье, 15 ноября, футболисту "Динамо" Цыганкову исполнилось 23 года. Из-за положительного теста на коронавирус он был вынужден праздновать день рождения в компании своей собаки.

"Всем огромное спасибо за вчерашние поздравления, ценю каждое сообщение. PS: Лаки в шоке от нового подарка", - написал футболист.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Из-за положительного теста на коронавирус вингер досрочно покинул расположение сборной Украины.

14 июля стало известно, что в контракте Виктора Цыганкова предусмотрены отступные в 50 млн евро .

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