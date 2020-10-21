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Espreso.tvСпорт"Челси" заявил на сезон легендарного футболиста, который год назад завершил карьеру

"Челси" заявил на сезон легендарного футболиста, который год назад завершил карьеру


фото: Getty Images
"Челси" внес в заявку на чемпионат Англии 38-летнего чешского голкипера Петра Чеха, который в 2019 году завершил карьеру

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

Петр Чех попал в заявку лондонского "Челси" на матче чемпионата Англии. Он провел в лондонском клубе большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе "Челси" он получил 15 трофеев, включая четыре титула чемпиона Англии и победу в Лиге чемпионов.

Перед завершения карьеры Чех выступал за "Арсенал". Сейчас он является техническим советником "Челси".

Кроме чешского ветерана, в заявке "Челси" есть еще трое голкиперов - испанец Кепа Аррисабалага, аргентинец Вилли Кабальеро и сенегалец Эдуард Мэнди.

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