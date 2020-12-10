Хакеры похитили данные о вакцине BioNTech

10 декабря, 2020, 14:23

Во время кибератаки на сервер Европейского агентства лекарственных средств (EMA) был получен доступ к документам, касающимся вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech

Об этом сообщает ВВС.

Агентство работает над утверждением двух вакцин против COVID-19, этот процесс, как ожидается, будет завершен в течение нескольких недель.

По словам BioNTech, которая производит одну из вакцин в партнерстве с Pfizer, кибератака не должна повлиять на этот график.

EMA не предоставило никаких подробностей о кибератакe, кроме того, что было начато расследование. Представитель агентства сказал, что оно "работает", как и раньше. Но BioNTech заявила, что хакеры получили доступ к документации.

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