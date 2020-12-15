Экс-форвард "Реала" и "Милана" объявил о завершении карьеры

15 декабря, 2020, 13:49

Нидерландский футболист Клаас-Ян Хунтелаар заявил, что после нынешнего сезона завершит карьеру

Об этом сообщает Milannews.it .

По словам 37-летнего нападающего голландского "Аякса", нынешний сезон станет последним в его карьере.

"Это мой последний сезон. В его конца я буду играть с максимальной самоотдачей. После этого я закончу учебу и будут проводить время с семьей", - сказал Хунтелаар.

Клаас-Ян Хунтелаар начал карьеру в ПСВ, после чего играл за нидерландские "Де Графсхап", "Апельдорн", "Херенвеен" и "Аякс". В 2008 - 2009 годах выступал за испанский "Реал", а в 2009 - 2010 годах - за итальянский "Милан". С 2010 до 2017 был игроком немецкого "Шальке".

Хунтелаар сыграл 76 матчей и забил 42 гола за сборную Нидерландов, с которой в 2010 году стал вице-чемпионом мира.

Напомним, 16 ноября аргентинский футболист Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры .

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