Рекордсмен сборной Аргентины объявил о завершении карьеры

16 ноября, 2020, 13:15

Аргентинский полузащитник Хавьер Маскерано объявил о завершении футбольной карьеры

Об этом сообщает Goal.

Хавьер Маскерано объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем в личной жизни. Конкретные причины не сообщаются.

"Настал момент завершить карьеру из-за событий, произошедших со мной в личном плане в последние месяцы. Я думал об этом все это время, и сегодня это самое правильное решение. Я всегда жил своей профессией, выкладывался по максимуму. Но в последнее время чувствую, что мне трудно. После возобновления соревнований в условиях пандемии я думал, что снова почувствую импульс, но дело в том, что я не смог. Из уважения ко всем для меня настало время отойти в сторону и завершить эту гонку", - пояснил Маскерано.

36-летний аргентинец известен фанатам благодаря выступлениям за испанскую "Барселону", английский "Ливерпуль" и "Вест Хэм", китайский "Хэбэй Чайна", бразильский "Коринтианс", а также аргентинские "Ривер Плейт" и "Эстудиантес". Опорный полузащитник дважды выигрывал Лигу чемпионов. Всего у него 24 трофея.

Хавьер Маскерано провел 146 матчей за сборную Аргентины по футболу. Это самый высокий показатель в истории национальной команды из Южной Америки.

В сентябре бывший защитник киевского "Динамо" бразилец Данилу Силва объявил о завершении карьеры.