Венедиктова может блокировать дела групп "Привата", - Кушнирук

14 декабря, 2020, 21:51

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, возглавив группу прокуроров по делам "Привата", может блокировать расследование

Такое мнение высказал глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".

"К Ирине Венедиктовой есть множество вопросов по поводу ее работы. После того как она возглавила группу прокуроров по делам "Привата" их станет больше. Ведь именно таким образом она может блокировать расследование. Чем еще больше поможет Коломойскому избежать наказания", - заявил Кушнирук .

Также он считает, что Игорь Коломойский имеет очень большое влияние на решения Офиса президента, которые помогают ему еще больше обогатиться.

"Удивительно то, что Коломойский и дальше обогащается на украинском государстве. Но при этом никто не пытается его допросить и вручить подозрение о, наверное, больше хищения средств времен независимости Украины. Поэтому я не уверен, что эффективности по делам группы "Приват" госпожа Венедиктова не добавит ", - добавил Борис Кушнирук