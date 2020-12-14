Венедиктова намерена активизировать дела группы "Приват"

14 декабря, 2020, 16:04

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что намерена активизировать дела группы "Приват"

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Мы уже провели достаточно рабочих, и, надо заметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", - написала Венедиктова.

Она добавила, что сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

"Мы нашли взаимопонимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - отметила генпрокурор.

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