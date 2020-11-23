В Евпатории оккупанты отключат горячую воду "для экономии"

23 ноября, 2020, 16:47

В оккупированной Евпатории с 26 ноября до конца 2020 года не будет горячей воды с целью ее экономии

Об этом сообщает УП со ссылкой на росСМИ.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября", - заявил глава компании ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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По его словам, решение об отключении горячей воды вступит в силу 26 ноября.