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СНБО предупредил о высоком уровне киберугрозы в связи с атаками российских хакеров на госструктуры США

Совет национальной безопасности и обороны информирует о кибератаке на государственные структуры США, которую связывают с деятельностью хакерских групп APT29 или Cozy Bear

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"От атаки пострадали почти все государственные учреждении США. Сбой произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в "связях со службой внешней разведки РФ", - отметили в СНБО.

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Отмечается, что, согласно информации, которую сейчас имеет СНБО, атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году.

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"Учитывая то, что продукты SolarWinds не являются распространенными в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не критические. Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, грозит тем субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, в том числе и в Украине, которая находится в состоянии гибридной войны с Российской Федерацией", - добавили в ведомстве.

НКЦК СНБО порекомендовало всем, кто использует продукты SolarWinds, проверить свои сети на наличие показателей компрометации.

 

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14 декабря, 2020 понедельник

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