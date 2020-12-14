"Шахтер" узнал, кто его соперник в плей-офф Лиги Европы

14 декабря, 2020, 14:30

По результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против израильского "Маккаби Тель-Авив"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне. Команды были разделены на две корзины. В плей-офф Лиги Европы вышли 32 команды. Это команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, и 8 коллективов, которые вылетели из Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив".

Лига Европы

1/16 финала

"Маккаби Тель-Авив» (Израиль) - "Шахтер" (Украина)

14 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.