 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Мы не можем обращаться в суд", - нардеп -"слуга" из комитета свободы слова о деле Медведчука против Кипиани

"Мы не можем обращаться в суд", - нардеп -"слуга" из комитета свободы слова о деле Медведчука против Кипиани


фото: hromadske.ua
Член парламентского комитета по вопросам свободы слова от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба рассказала его позицию по делу Виктора Медведчука против Вахтанга Кипиани о запрете публикации книги о Василие Стусе

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба рассказала в интервью "Цензор.нет".

Журналист спросил Цибу, как вел себя глава комитета по вопросам свободы слова от фракции "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич во время розгяду дела в ВР.

Татьяна Цыба заявила, что Нестор Шуфрич поинтересовался у комитета, не считают ли нардепы, что у него конфликт интересов при рассмотрении дела по его однопартийца.

"Ситуация такова: мы не можем обращаться в суд, поскольку это - независимая ветвь власти. Поэтому я предлагала просто выразить нашу политическую позицию. С моей точки зрения, это пример цензуры", - добавила Цыба.

По ее словам, книга Вахтанга Кипиани является исторической, а потому нельзя через суд заставлять его как историка вычеркивать выводы, основанные на документах.

"Я на комитете много раз подчеркнула, что ситуацию необходимо рассматривать безотносительно к тому, что это Стус и Медведчук. Могли быть совсем другие фамилии. Но мне кажется, что это очень нездоровый прецедент. Таким образом можно пытаться переписать историю или закрыть какие-то моменты, которые тебе не нравятся ... Опять же, Медведчук имеет право подать в суд на книгу. Он посчитал, что его обидели. О'кей, пусть Кипиани в суде с Медведчуком разбираются - хорошо. Но книга-то при чем? " - отметила народный депутат.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать