"Мы не можем обращаться в суд", - нардеп -"слуга" из комитета свободы слова о деле Медведчука против Кипиани
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба рассказала в интервью "Цензор.нет".
Журналист спросил Цибу, как вел себя глава комитета по вопросам свободы слова от фракции "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич во время розгяду дела в ВР.
Татьяна Цыба заявила, что Нестор Шуфрич поинтересовался у комитета, не считают ли нардепы, что у него конфликт интересов при рассмотрении дела по его однопартийца.
"Ситуация такова: мы не можем обращаться в суд, поскольку это - независимая ветвь власти. Поэтому я предлагала просто выразить нашу политическую позицию. С моей точки зрения, это пример цензуры", - добавила Цыба.
По ее словам, книга Вахтанга Кипиани является исторической, а потому нельзя через суд заставлять его как историка вычеркивать выводы, основанные на документах.
"Я на комитете много раз подчеркнула, что ситуацию необходимо рассматривать безотносительно к тому, что это Стус и Медведчук. Могли быть совсем другие фамилии. Но мне кажется, что это очень нездоровый прецедент. Таким образом можно пытаться переписать историю или закрыть какие-то моменты, которые тебе не нравятся ... Опять же, Медведчук имеет право подать в суд на книгу. Он посчитал, что его обидели. О'кей, пусть Кипиани в суде с Медведчуком разбираются - хорошо. Но книга-то при чем? " - отметила народный депутат.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты .
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к чтению.
- 2 ноября новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Правда Василия Стуса" поступил из типографии на склад для упаковки .
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