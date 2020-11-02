Новый тираж книги Кипиани о Стусе напечатали и пакуют, - издательство
Об этом издательство Vivat сообщил в комментарии для "Радио Свобода".
"Они только 2 ноября утром приехали, сейчас пакует состав, в процессе. Вы же понимаете, как это происходит: книги надо на склад доставить, затем склад делает отправку по нашим партнерам и по клиентам, которые заказали в нашем интернет-магазине. Поэтому с семи утра, может, даже раньше, у нас активно пакуют заказ ", - сообщили в издательстве.
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Напомним, новый тираж книги "Дело Василия Стуса" составил 15 тыс. экземпляров. Кроме того, книга вскоре будет доступна в аудиоформате - ее озвучит украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев.
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Ранее было уже напечатано почти 20 тыс. экземпляров. Этот тираж полностью раскупили в день объявления Дарницким судом решения о запрете.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты .
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсихНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к чтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу, процитировав Стуса: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"
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