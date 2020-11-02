Новый тираж книги Кипиани о Стусе напечатали и пакуют, - издательство

2 ноября, 2020, 11:23

2 ноября новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Правда Василия Стуса" поступил из типографии на склад для упаковки

Об этом издательство Vivat сообщил в комментарии для "Радио Свобода".

"Они только 2 ноября утром приехали, сейчас пакует состав, в процессе. Вы же понимаете, как это происходит: книги надо на склад доставить, затем склад делает отправку по нашим партнерам и по клиентам, которые заказали в нашем интернет-магазине. Поэтому с семи утра, может, даже раньше, у нас активно пакуют заказ ", - сообщили в издательстве.

Читайте также. "Будем ее читать" : украинцы реагируют на запрет судом книги о Стусе по иску Медведчука

Напомним, новый тираж книги "Дело Василия Стуса" составил 15 тыс. экземпляров. Кроме того, книга вскоре будет доступна в аудиоформате - ее озвучит украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев.

Читайте также. "Даже запрещать качественно разучились": Княжицкий объяснил, почему решение суда не остановит распространение книги о Стусе

Ранее было уже напечатано почти 20 тыс. экземпляров. Этот тираж полностью раскупили в день объявления Дарницким судом решения о запрете.