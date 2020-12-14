"Динамо" узнало, с кем сыграет в 1/16 финала Лиги Европы
14 декабря, 2020, 14:16
Киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне. Команды были разделены на две корзины. В плей-офф Лиги Европы вышли 32 команды. Это команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, и 8 коллективов, которые вылетели из Лиги чемпионов.
Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Киевское "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге".
Лига Европы
1/16 финала
"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
- 14 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
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