Промоутер рассказал, когда может состояться бой Усик - Джошуа

14 декабря, 2020, 13:35

Промоутер Александр Красюк рассказал, что бой между Александром Усиком и Джошуа может произойти в апреле или мае 2021 года

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Красюка, он планирует устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года.

"Мое предсказание, мой план и наша стратегия - устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года. WBO имеет влияние, чтобы заставить чемпиона провести обязательную защиту. Конечно, все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри, но я сомневаюсь , что он состоится в ближайшее время. Я не обсуждал с Усиком выступление Джошуа в бою с Пулевым, но должен признать, что Энтони выглядел вполне убедительно", - сказал Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом по линии WBO. Джошуа, кроме этого пояса, обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Британец после победы над Пулевым заявил о намерении провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 12 декабря в Лондоне Джошуа нокаутировал в девятом раунде Пулева.

13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.

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