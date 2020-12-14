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Промоутер рассказал, когда может состояться бой Усик - Джошуа


фото: Getty Images
Промоутер Александр Красюк рассказал, что бой между Александром Усиком и Джошуа может произойти в апреле или мае 2021 года

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Красюка, он планирует устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года.

"Мое предсказание, мой план и наша стратегия - устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года. WBO имеет влияние, чтобы заставить чемпиона провести обязательную защиту. Конечно, все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри, но я сомневаюсь , что он состоится в ближайшее время. Я не обсуждал с Усиком выступление Джошуа в бою с Пулевым, но должен признать, что Энтони выглядел вполне убедительно", - сказал Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом по линии WBO. Джошуа, кроме этого пояса, обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Британец после победы над Пулевым заявил о намерении провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

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