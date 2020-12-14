Правительство дополнительно направило 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19

14 декабря, 2020, 14:25

Кабинет министров на внеочередном заседании дополнительно направил 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, 14 декабря на внеочередном заседании правительство перераспределило некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличило расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн.

Отмечается, что увеличение расходов Фонда борьбы с COVID-19 стало возможным за счет экономии средств государственного бюджета, что прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

В пресс-службе напомнили, что на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из Фонда составляет 66 млрд грн, а кассовые расходы - 45,5 млрд грн.

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