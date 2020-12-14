Печерский суд передал в ГБР дело, в котором фигурирует заместитель Ермака Татаров - "Следствие. Инфо"

14 декабря, 2020, 18:24

Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

"В Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом уголовном производстве. Защитник просил передать дело в ГБР. По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, потому НАБУ будет расследовать это уголовное производство не может", - говорится в сообщении.

Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать дело в НАБУ и передать его в Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

По данным издания, соответствующее решение судья Вовк принял 14 декабря.

1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb