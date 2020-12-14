Нетаньяху самоизолировался из-за контакта с COVID-больным
14 декабря, 2020, 17:48
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу пошел на самоизоляцию
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Нетаньяху общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение коронавирусом. Поэтому премьер-министр пошел на самоизоляцию.
В сообщении отметили, что COVID-19 подтвердили у главы суда "Ликуда" Михаэля Кляйнера.
- Напомним, что украинские и израильские ученые будут совместно работать над созданием вакцины от коронавируса.
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