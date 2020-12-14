Украинские ученые будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Facebook.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с главой Минздрава Израиля Юлием Эдельштейном.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией. Корнийчук и Эдельштейн достигли договоренности о совместной работе израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины", - говорится в сообщении.

Эдельштейн отметил, что израильская сторона предоставит всестороннее содействия в быстром получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждения FDA находятся на окончательной стадии его получения.

"Собеседники договорились изучить вопрос относительно квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля ", - говорится в сообщении.

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