На Закарпатье сельсовет расписали угрозами якобы от "Правого сектора"
14 декабря, 2020, 12:41
На стене здания в селе Пийтерфолво на Закарпатье неизвестные оставили послание якобы от "Правого сектора"
Об этом сообщает "Голос Карпат".
На стене появилась надпись "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".
По данным издания, на надпись отреагировали в Пийтерфолвовской ОТГ: "Пусть Господь смилуется над нами, чтобы мы и дальше жили здесь в мире, в братской любви с представителями других национальностей. Пусть Всевышний защитит нас от подобных грубых злодеяний".
- Ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, что на фоне будто бы указателя населенного пункта Берегово, Закарпатской области, с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.
- 1 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приложит все усилия, чтобы "разоблачить и наказать" людей, которые угрожали украинским венграм.
- Партия "Правый сектор" заявила, что не имеет отношения к провокационному видео с угрозами в адрес украинских венгров.
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