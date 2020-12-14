 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Закарпатье сельсовет расписали угрозами якобы от "Правого сектора"

На Закарпатье сельсовет расписали угрозами якобы от "Правого сектора"


фото: Голос Карпат
На стене здания в селе Пийтерфолво на Закарпатье неизвестные оставили послание якобы от "Правого сектора"

Об этом сообщает "Голос Карпат".

На стене появилась надпись "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

По данным издания, на надпись отреагировали в Пийтерфолвовской ОТГ: "Пусть Господь смилуется над нами, чтобы мы и дальше жили здесь в мире, в братской любви с представителями других национальностей. Пусть Всевышний защитит нас от подобных грубых злодеяний".

  • Ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, что на фоне будто бы указателя населенного пункта Берегово, Закарпатской области, с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.
  • 1 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приложит все усилия, чтобы "разоблачить и наказать" людей, которые угрожали украинским венграм.
  • Партия "Правый сектор" заявила, что не имеет отношения к провокационному видео с угрозами в адрес украинских венгров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать