Мы получим в следующем году дефицит бюджета, который не будет чем покрывать, - Кушнирук

14 декабря, 2020, 20:51

Завышая показатели роста ВВП, правительство тем самым занижает реальный дефицит бюджета, отметил Борис Кушнирук

Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

По его словам, правительство немножко оптимистично смотрит на прогнозы роста экономики в следующем году.

"Потому что, если вы завышаете показатели роста ВВП - вы завышаете показатели доходов. Если вы завышаете показатели доходов, то вы тем самым занижаете ваш реальный дефицит. А потом с этим дефицитом придется жить", - отметил Кушнирук.

Он отметил, что это древняя сталая история, когда при имеющемся дефиците правительство самостоятельно определяет, какие расходы проводить, а какие нет.

"Если окажется, что средств не хватает, а их не будет хватать, просто потому, что нечем будет покрыть тот дефицит государственного бюджета, который по факту будет, то правительство в ручном режиме начнет их сокращать. Причем, в связи с этим я вечно задаю вопрос, зачем вообще держать народных депутатов, если правительство самостоятельно решает, что оно финансирует, что оно не финансирует. Он от имени украинского народа распоряжается средствами, которые принадлежат всем гражданам страны", - сказал Кушнирук.

Он отметил, что очевидно, что страна будет иметь дефицит, который не будет чем покрывать и правительство не будет какие-то расходы проводить.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент 15 декабря рассмотрит во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2021 .

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