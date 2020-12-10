 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Реал" победил "Боруссию" и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места

"Реал" победил "Боруссию" и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места


фото: Getty Images
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил менхенгладбахскою "Боруссию" со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дубль в матче сделал французский форвард Карим Бензема. Нападающий отличился на 9-й и 32-й минутах встречи.

Победу в квартете B получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа B

"Реал" (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:0

Голы: Бензема, 9, 32

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2020 четверг

9 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать