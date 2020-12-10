"Реал" победил "Боруссию" и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места
10 декабря, 2020, 00:13
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил менхенгладбахскою "Боруссию" со счетом 2:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Дубль в матче сделал французский форвард Карим Бензема. Нападающий отличился на 9-й и 32-й минутах встречи.
Победу в квартете B получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В турнирной таблице группы "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа B
"Реал" (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:0
Голы: Бензема, 9, 32
- 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером".
- В другом матче французский ПСЖ разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 5:1.
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