"Реал" победил "Боруссию" и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места

10 декабря, 2020, 00:13

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил менхенгладбахскою "Боруссию" со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дубль в матче сделал французский форвард Карим Бензема. Нападающий отличился на 9-й и 32-й минутах встречи.

Победу в квартете B получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа B

"Реал" (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:0

Голы: Бензема, 9, 32