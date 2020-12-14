Комитет Рады вызвал Кравчука разъяснить "План действий" по Донбассу, - Лозинский
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета, нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский в Facebook .
"Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Совета. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "план действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте ", - отметил он.
По его словам, о дате такой встречи будет сообщено отдельно.
"Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента", - добавил Лозинский.
- Напомним, Кравчук завил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.
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