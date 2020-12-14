Комитет Рады вызвал Кравчука разъяснить "План действий" по Донбассу, - Лозинский

14 декабря, 2020, 17:09

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти вызвал на встречу главу украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука, чтобы он разъяснил предложенный "План действий"

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета, нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский в Facebook .

"Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Совета. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "план действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте ", - отметил он.

По его словам, о дате такой встречи будет сообщено отдельно.

"Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента", - добавил Лозинский.

Напомним, Кравчук завил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb