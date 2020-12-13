В Кропивницком, Черкассах и Кривом Роге разоблачили сеть порностудий с вебкам-моделями

13 декабря, 2020, 13:15

Правоохранители пресекли деятельность сети студий, которая работала в Кропивницком, Черкассах и Кривом Роге. Интернет-порностудии обустроили в помещениях частных квартир и арендованном частном доме

Модели работали за компьютерами, которые были оснащены веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Порноконтент предоставлялся в режиме реального времени, а плата за услуги осуществлялось ежеминутно, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал ВиЧЕрпно.

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По месту жительства фигурантов дела, квартирах и частном доме, где работали порностудии, провели обыски и изъяли технику для съемки, секс-игрушки, черновые записи, банковские карты и флеш-накопители.

Также задокументировали противоправную деятельность нескольких моделей.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23-летняя вебкам-модель из Запорожья рассказала, сколько платят в этом "бизнесе".

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