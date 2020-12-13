 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Кабмине назвали условие введения локдауна в декабре

В Кабмине назвали условие введения локдауна в декабре


фото: Укрінформ
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине могут ввести локдаун раньше января, если количество случаев COVID-19 в сутки превысит 32-35 тыс.

Об этом сообщает "Украина 24" .

По словам Немчинова, карантин будет усилен, если количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысит 32-35 тыс. в сутки.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", - сказал Немчинов.

Вместе с тем он отметил, что в Украине постоянно растет количество больничных коек для больных коронавирусом.

"Надо учитывать, что кроме выявленных есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койкофонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тыс., а в перспективе - на 75 тыс.", - рассказал Немчинов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать