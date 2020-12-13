Если правительство не объявит локдаун в январе, то придется это экстренно делать в феврале, - Степанов

13 декабря, 2020, 18:22

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что был вынужден усилить карантин в январе, чтобы не объявлять в феврале полный локдаун

Об этом сообщает "Украина 24".

По словам Степанова, ограничительные меры, которые будут введены 8 января, по своей сути не являются локдауном.

"Во-первых, я бы не называл это локдауном. Это достаточно жесткий карантин. Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома - это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - сказал Степанов.

Он отметил, что если правительство не объявит локдаун в январе, то его придется "гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

Напомним, 12 декабря Степанов заявил, что Минздрав решил усилить карантин в январе 2021 года из-за прогнозируемого одновременного роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb