В Германии усилят карантин, - Reuters

13 декабря, 2020, 12:28

16 декабря федеральные власти Германии намерены усилить карантинные меры, введенные с целью сдерживания коронавируса

Об этом со ссылкой на Reuters передает Еспресо.TV .

Речь идет о закрытии большинства магазинов, а также продление запрета на посещение школ до 10 января.

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Также официальный Берлин намерен обратиться к работодателям с просьбой в этот период организовать удаленную работу своих сотрудников.

Разрешена лишь торговля товарами первой необходимости и медикаментами.

Банки не будут закрываться.

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