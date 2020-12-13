В России нет мощностей для производства вакцины от COVID-19, - политолог

13 декабря, 2020, 09:57

Изобрести вакцину от коронавируса не означает наладить ее массовое производство для миллионов людей

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Нет мощностей для производства этой вакцины. Как всегда, наши левши умеют что-то создать в одном экземпляре, а вот наладить производство в широком масштабе, этого как раз у нас не получается. Поэтому, вакцины сами по себе - их две, сибирская и московская - они, может быть, и неплохие, но не там, не там в массовом масштабе их не могут произвести, потому что нет технологии, потому что нет обученых людей, потому что нет инфраструктуры для этого производства", - объяснил он.

"Поэтому, одно дело рассказывать, что у нас (в России - ред.) вакцина не хуже американской или немецкой, это не сложно, а вот произвести эту самую вакцину, вот это сложно", - подчеркнул Орешкин.

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