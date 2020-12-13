Украине следует разработать дорожную карту защиты от России, где будут объединены вопросы Донбасса и Крыма, - политолог

13 декабря, 2020, 21:51

Украинская власть и гражданское общество должны вынести важные уроки из действий Азербайджана в Нагорном Карабахе

Об этом азербайджанский политический и государственный деятель, экс-глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус, который сейчас живет и работает в Вашингтоне (США), рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

Прежде всего, подчеркнул Юнус, Украине следует прекратить разграничение вопросов возвращения Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые должны быть объединены в новой украинской "дорожной карте".

По его словам, следует усиленно готовиться к возможному силовому варианту восстановления суверенитета на этих территориях, но и в дальнейшем вести переговоры с Москвой, таким образом обеспечивая себе дополнительное время на подготовку. Вместе с тем, отметил политолик, в договоренностях с Кремлем не нужно ничего подписывать.

Также очень важно, добавил Юнус, ограничить, а то и даже прекратить любые отношения с агрессором.

"Если у Вас страна-агрессор - Россия, то какие могут быть с ней экономические взаимоотношения и многомиллиардный товарооборот? У Азербайджана с Арменией или у Турции с Арменией даже на 1 доллнар не было взаимоотношений. А у вас многомиллиардные отношения", - сказал Рамис Юнус.

Кроме того, он удивлен тем, что Россия "влияет на вашу страну в идеологическом и информационном пространстве и она влияет на политические решения, она имеет своих представителей в парламенте".

Еще одним направлением деятельности на пути к возвращению утраченных земель должно быть выявление и нейтрализация российской "пятой колонны" в украинской военной верхушке, посоветовал политик.

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