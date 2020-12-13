Украинцев предупреждают о тумане и гололеде на дорогах
Об этом передает Эспрессо.TV .
"13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, будет гололед. На дорогах большинства областей гололедица ... Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!", - отмечают спасатели.
В связи с этим Служба спасения призывает владельцев транспортных средств соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах и обращает внимание на следующие рекомендации:
"Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
во время езды не совершайте резких маневров;
приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
учитывайте предупреждения соответствующих служб ".
Кроме того, утром 13 декабря на украинских дорогах будет сильный туман.
"Видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.
- Напомним, во второй половиин текущей недели Украина накрыл ледяной дождь, из-за чего резко возросло количество дорожных аварий и травматизма пешеходов.
- Только в Киеве из-за гололеда на протяжении 10 декабря травмировались 150 взрослых и 13 детей .
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