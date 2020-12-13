Украинцев предупреждают о тумане и гололеде на дорогах

13 декабря, 2020, 08:26

Утром воскресенья, 13 декабря 2020 года, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям выступила с предупреждением об опасных для водителей погодных условиях

Об этом передает Эспрессо.TV .

"13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, будет гололед. На дорогах большинства областей гололедица ... Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!", - отмечают спасатели.

В связи с этим Служба спасения призывает владельцев транспортных средств соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах и обращает внимание на следующие рекомендации:

"Выдерживайте дистанцию между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб ".

Кроме того, утром 13 декабря на украинских дорогах будет сильный туман.

"Видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, во второй половиин текущей недели Украина накрыл ледяной дождь, из-за чего резко возросло количество дорожных аварий и травматизма пешеходов.

Только в Киеве из-за гололеда на протяжении 10 декабря травмировались 150 взрослых и 13 детей .

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