США обвинили РПЦ в расколе мирового православия

13 декабря, 2020, 10:35

Российская православная церковь пытается расколоть "мировое православие", заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт, ранее возглавлявший американское дипломатическое представительство в Киеве

Во время конференции по религиозным отношениям, которая прошла в онлайн-формате, Пайетт отметил, что "Греция и Соединенные Штаты работают в качестве стратегических партнеров, чтобы ответить на вызов, который Россия бросает нашим демократическим ценностям и, в частности, свободы религиозного выражения здесь, в Европе ", передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

Он подчеркнул, что Комиссия США по международной религиозной свободе признала Россию "страной, которая вызывает особое беспокойство из-за систематических и вопиющих нарушений свободы вероисповедания".

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"Россия не только бросает вызов авторитету вселенского патриарха, но и продолжает делать попытки разрушить единство Православной церкви, разжигая нестабильность и подрывая суверенитет независимых наций с православным большинством", - добавил Пайетт.

Посол заявил, что группа официальных поместных церквей, которые признали автокефалию Православной церкви Украины, "будет продолжать расти".

Посол также возмутился тем, что "буквально в этом месяце митрополит Иларион от имени Российской церкви заявил, что вселенский патриарх инициировал раскол".

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