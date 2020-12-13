США обвинили РПЦ в расколе мирового православия
Во время конференции по религиозным отношениям, которая прошла в онлайн-формате, Пайетт отметил, что "Греция и Соединенные Штаты работают в качестве стратегических партнеров, чтобы ответить на вызов, который Россия бросает нашим демократическим ценностям и, в частности, свободы религиозного выражения здесь, в Европе ", передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .
Он подчеркнул, что Комиссия США по международной религиозной свободе признала Россию "страной, которая вызывает особое беспокойство из-за систематических и вопиющих нарушений свободы вероисповедания".
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"Россия не только бросает вызов авторитету вселенского патриарха, но и продолжает делать попытки разрушить единство Православной церкви, разжигая нестабильность и подрывая суверенитет независимых наций с православным большинством", - добавил Пайетт.
Посол заявил, что группа официальных поместных церквей, которые признали автокефалию Православной церкви Украины, "будет продолжать расти".
Посол также возмутился тем, что "буквально в этом месяце митрополит Иларион от имени Российской церкви заявил, что вселенский патриарх инициировал раскол".
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