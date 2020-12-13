С елки на Софийской площади в Киеве убрали шляпу. ФОТО

13 декабря, 2020, 18:37

С праздничной елки на столичной Софийской площади сняли шляпу, которую заменят на звезду

Об этом сообщил проект Folk Ukraine, который является организатором празднования на Софийской площади, в facebook.

"Новогодне-рождественские праздники мы должны встречать в радости, мире и семейном уюте. Поэтому сегодня утром шляпу мы сняли, а на ее месте в канун Святого Николая засияет волшебная звезда", - говорится в сообщении.

За день до открытия, запланированного на 19 декабря, на верхушку елки повесят звезду.

11 ноября стало известно, что шляпу на елке, установленной на Софийской площади в Киеве, заменят на звезду.

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