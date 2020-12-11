Шляпу на новогодней елке в центре Киева заменят звездой

11 декабря, 2020, 22:20

Шляпу на елке, установленной на Софийской площади в Киеве, 18 декабря заменят на звезду

Об этом сообщил проект Folk Ukraine, организатор праздничного городка, в Facebook.

"Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда сменит волшебную шляпу на главной елке", - говорится в сообщении.

В Православной церкви Украины негативно отнеслись к шляпе.

Мнение высказал в Facebook Иван Сидор из пресс-службы ПЦУ.

"К какому празднику мы готовимся? Рождества или Хэллоуина? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не колдовской шляпой, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", - считает он.