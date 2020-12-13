Формула-1: Хэмилтон не смог выиграть заключительную гонку сезона

13 декабря, 2020, 18:58

Британец Льюис Хэмилтон, который досрочно победил в чемпионате мира, финишировал в заключительной гонке сезона на Гран-при Абу-Даби третьим

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победителем гонки стал пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, второе место занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. Льюис Хэмлитон, который вернулся после того, как переболел коронавирусом, финишировал третьим.

В личном зачете Валттери Боттас официально стал вице-чемпионом мира. Досрочную победу в сезоне ранее получил Льюис Хэмилтон, который стал семикратным обладателем титула.

Кубок конструкторов в нынешнем сезоне выиграл "Мерседес".

Формула 1. Общий зачет

1. Льюис Хэмилтон ( "Мерседес") - 347

2. Валттери Боттас ( "Мерседес") - 223

3. Макс Ферстаппен ( "Ред Булл") - 214

4. Серхио Перес ( "Рейсинг Пойнт") - 125

5. Даниэль Риккардо ( "Рено") - 119

6. Карлос Сайнс ( "Макларен") - 105

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" - 563

2. "Ред Булл" - 319

3. "Макларен" - 202

4. "Рейсинг Пойнт" - 195

5. "Рено" - 181

6. "Феррари" - 131

Напомним, 29 ноября во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид Романа Грожана, французского пилота "Хаас" госпитализировали с ожогами.

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