Формула-1: На Гран-при Бахрейна от удара в отбойник взорвался болид, пилот госпитализирован с ожогами
29 ноября, 2020, 17:30
Во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид француза Роман Грожана, французского пилота госпитализировали с ожогами
Об этом сообщает F1 TV.
Гран-при Бахрейна было остановлено после аварии с участием пилота команды "Хаас Рейсинг" Ромена Грожана.
Болид француза влетел в барьеры на первом круге гонки, после чего его машин охватил огонь. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек лежал в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.
Грожан находится в сознании, он госпитализирован с ожогами ладоней и лодыжек.
32 seconds Grosjean has stayed into the fire.- Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020
32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб