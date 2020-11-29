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Espreso.tvСпортФормула-1: На Гран-при Бахрейна от удара в отбойник взорвался болид, пилот госпитализирован с ожогами

Формула-1: На Гран-при Бахрейна от удара в отбойник взорвался болид, пилот госпитализирован с ожогами


фото: Getty Images
Во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид француза Роман Грожана, французского пилота госпитализировали с ожогами

Об этом сообщает F1 TV.

Гран-при Бахрейна было остановлено после аварии с участием пилота команды "Хаас Рейсинг" Ромена Грожана.

Болид француза влетел в барьеры на первом круге гонки, после чего его машин охватил огонь. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек лежал в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.

Грожан находится в сознании, он госпитализирован с ожогами ладоней и лодыжек.

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