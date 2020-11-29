Формула-1: На Гран-при Бахрейна от удара в отбойник взорвался болид, пилот госпитализирован с ожогами

29 ноября, 2020, 17:30

Во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид француза Роман Грожана, французского пилота госпитализировали с ожогами

Об этом сообщает F1 TV.

Гран-при Бахрейна было остановлено после аварии с участием пилота команды "Хаас Рейсинг" Ромена Грожана.

Болид француза влетел в барьеры на первом круге гонки, после чего его машин охватил огонь. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек лежал в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.

Грожан находится в сознании, он госпитализирован с ожогами ладоней и лодыжек.

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.



32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN - Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

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