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Джошуа назвал боксера, которого хочет побить после Пулева


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Джошуа заявил, что следующий поединок хочет провести за титул абсолютного чемпиона мира против соотечественника Тайсона Фьюри

Об этом Энтони Джошуа заявил сразу после победы нокаутом над болгарином Кубратом Пулевым, сообщает iSport.ua.

По словам Джошуа, болельщики больше всего мечтают увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира, поэтому он хочет встретиться именно с Фьюри.

"Я хочу получить вызов, и дело тут не в сопернике, а в моем заделе и поясе. Спросите фанатов, какой бой они хотят увидеть. Если все хотят, чтобы я подрался с Тайсоном Фьюри, то я готов провести с ним бой", - сказал Джошуа, владеющий титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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