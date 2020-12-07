В Беларуси готовят специальный закон, согласно которому будут сажать за бело-красно-белый флаг

7 декабря, 2020, 07:01

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимом героизации нацизма". При этом власти не скрывают, что данный документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный пока де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов

Об этом в эфире белорусского государственного телеканала "ОНТ" заявила ексминистерка информации, а ныне депутат Палаты представителей Лидия Ананич, передает Еспресо.TV .

По ее словам, соответствующий закон "появится уже в ближайшее время".

"С учетом подходов белорусского государства к недопустимости героизации нацизма и пособников нацистского режима и будут приматися дальнейшие в том числе и законодательные акты по вопросам недопустимости героизации нацизма. Сейчас идет процесс активной наработки и, возможно, на весеннюю сессию мы будем иметь комплексный документ. Хотя , я думаю, что он может появиться в парламенте уже в ближайшее время ", - отметила она.

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Слова Ананич приводились в 7-минутном сюжете вечернего выпуска новостей "ОНТ" за субботу, 5 декабря 2020 года, под названием "Флаги и символы коллаборационистов: как не допустить возрожденных идей нацизма", полностью посвященном тезисе как российской, так и зависимой от нее лукашенковской пропаганды о якобы тождестве "нацизма" и традиционной белорусской бело-красно-белой символики.

"Есть основания полагать, что документ, упомянутый Лилией Ананич, предусматривает ответственность за использование бело-красно-белого флага. В настоящее время в Беларуси действует закон" О противодействии экстремизму ", который запрещает нацистскую символику и атрибутику. Однако БЧБ-флаг, использовавшийся члены Союза белорусской молодежи во время Второй мировой войны, не подпадает под его определение. Новый закон может это "исправить", - заключает оппозиционное Euroradio (Минск).

О целенаправленной подготовке общественного мнения свидетельствует и начатый во второй половине ноября на официальном сайте телевизионного канала "Беларусь-1" цикл статей "Что роднит БЧБ и свастику?" . Эту подборку материалов советских историков рекламирует большой сквозной русскоязычный баннер на всех страницах ресурса.

Кроме того, вечером 6 ноября в эфире "Беларусь-1" необходимость внедрения уголовной ответственности за бело-красно-белый флаг настаивал приближен к Лукашенко политтехнолог Алексей Дзермант .

"Как в Германии, появился ты с этим флагом - все, 5-10 лет", - сказал он.

Напомним, как считает практикующий психолог Дмитрий Запольский (Хельсинки), истоки нынешнего поведения Лукашенко кроются в его детских годах .

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