12 декабря на фронте: двое раненых в "разведенном" Золотом-4

13 декабря, 2020, 07:21

За прошедшие сутки, 12 декабря 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 13 декабря 2020, передает Еспресо.TV .

Обстрелы имели место вблизи 6 населенных пунктов:

Верхнеторецкого,

Золотого-4,

Луганского,

Водяного,

Марьинки,

Новоалександровки.

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"Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В результате выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

Кроме того, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь", - отмечает пресс-служба ООС.

Напомним, что участок фронта рядом с Золотым-4 относится к тем, где должно было состояться "разведения" сил и средств обеих сторон .

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