Посмотреть в глаза Зеленскому. Какие эмоции хочет найти президент у жителей ОРДЛО с российскими паспортами?

11 декабря, 2020, 14:11

Дело в том, что у Зеленского нет пока ни плана Б, ни В, ни Д.

На всех парах и на всех возможных скоростях несемся прямо в ад. Шестой брауни даже не понял сущность конфликта на Донбассе.

"Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - пишет пресс-служба Зеленского в годовщину встречи Зеленского с Путиным в Париже. А еще президент обещает ... разведение войск и разминирование новых участков, так: "Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры ".

Послушайте, Владимир Александрович, мы ведем войны не за эмоции жителей ОРДЛО, а за то, чтобы свободная от россиян Украина имела право на существование. На суверенитет и право на европейские ценности. Пока шестой президент хочет развести наши войска - развести тупо как котят, жаль, что ему на стол не кладут такие подробности.

Ровно месяц назад российский президент внес изменения в свой указ о признании "документов" оккупированной Россией части Донбасса, которые выдают гражданам РФ. Из названия и текста указа Путин исключил формулировку "гражданам Украины и лицам без гражданства с постоянного места жительства". Отныне в РФ признаются бумажки "ЛДНР" независимо от гражданства их владельца. Правка Путина связана с незаконной выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО, из-за чего, пишут СМИ, на оккупированном Донбассе стало больше формальных "россиян".

Сколько же их уже, тех жителей Донбасса с российскими паспортами, за эмоции которых хочет соревноваться Зеленский?

В феврале 2020 года Офис генерального прокурора Украины сообщил, что собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий. И тут же назвал более или менее точные данные жителей ОРДЛО, вооруженных паспортами двухголовый петухом: "По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс псевдопаспортив - 300 тыс и 200 тыс соответственно", - сказали в Офисе Генерального прокурора.

Представьте себе, президент независимой Украины Владимир Зеленский стремится пожертвовать 37 миллионами граждан с неоккупированной РФ Украинаы, чтобы умаслить жителей ОРДЛО, среди которых уже есть как минимум полмиллиона паспортизованных "россиян".

А что с теми, кто не имеет паспорта РФ, но живет на территории ОРДЛО?

Так, на страницах террористического сайта "Русская весна" можно найти историю некоего Сергея Завдовеева, которому отказали в выдаче российского паспорта.

38-летний житель Донецка и выпускник кафедры металлургии был одним из ближайших соратников Александра Захарченко. Так вот ... Россия отказала ему в выдаче российского паспорта.

С формулировкой, что "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации".

То есть по логике Кремля - один из главарей так называемой ДНР, "депутат народного совета" и близкий друг Захарченко - не достоин быть гражданином РФ. Он - террорист и преступник, поэтому пусть формально остается в украинском гражданстве. Поскольку условная тетя Лариса, учительница географии в российском гражданстве - это классно. Она безопасна для России и в случае проталкивания ОРДЛО в тело Украины - пойдет и надежно проголосует за ОПЗЖ или иную пророссийскую силу.

А такие опытные террористы как Завдовеев - это опасно. Поскольку в случае чего может использовать свой опыт на насильственное изменение конституционного строя РФ.

Именно такому коктейля с тети Ларисы и кровопийце Завдовееве Кремль требует дать особый статус и хочет, чтобы мы вели с ними прямой диалог. Поэтому не у тех людей Владимир Александрович ищет эмоций, ой не у тех ...

Скажу даже больше - постоянными попытками переломить через колено свободную Украину ради удовольствия ОРДЛО наш президент только настраивает против себя. Настраивает против оккупированного Донбасса тех, кто полтора года назад еще мог предположить возможность какого-то диалога с условной тетей Ларисой. Но после того, как на оккупированном Донбассе множится количество таких формальных россиян, а в этом году они еще и хвастались в интернете участием в президентских выборах в РФ. А еще в референдуме по конституционной смене строя. По сути паспортизованы жители ОРДЛО еще больше легитимировали власть Путина и продолжили его агрессию против Украины еще на энное количество лет. Каких же эмоций там стремится отыскать Владимир Зеленский ?

Пока в год "Нормандии" стало совершенно ясно, что лучший план для Украины - вооружать свою армию, получить ПДЧ или устав основного союзника вне НАТО, наши Генштаб, ГУР МО и Министерство обороны Украины решили устроить "охоту на ведьм".

Я абсолютно верю, что во всех упомянутых ведомствах остается критическая масса неравнодушных профессионалов, однако аккаунты пресс-служб очевидно захватили Юлия Мендель, Михаил Подоляк и Алексей Арестович - самоназванного гуру антикризисных коммуникаций.

Стыдно смотреть, как ГУР МО ищет "вражеских агентов" среди проукраинских журналистов и политиков, а еще стыдно смотреть как глава Министерства обороны Украины решил потролить главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова за тщательное освещение военных проблем. За то, что измену называют предательством и не дают окончательно сорвать оборонный заказ. Поведение официальной страницы МОУ озадачило тех, кто ранее занимался информационной работой в ведомстве Степана Полторака.

Как человек, который прослужил 5 лет в информационных структурах МО, хочу сказать, что мне стыдно за то, что сейчас творится ... Опубликовано Яной Холодной среды, 9 декабря 2020

Уверена, что это идея Подоляка-Арестовича, потому что МОУ такими глупостями никогда публично не страдало. И правильно делало. Но за дело взялись новые советники Андрея Ермака с какими-то правами координировать информационную политику сил безопасности и обороны - и все пошло не так.

У Владимира Зеленского, вероятно, надеются, что все сойдет им с рук. Что народ схавает и поаплодирует, а рейтинг снова подрастет после новогодних праздников после селфи с мамой в Кривом Роге. Однако Владимиру Александровичу уже прямо сейчас надо думать, как маскировать слезы на лице. Проблема войны с РФ, с оккупированным Донбассом и Крымом, который стремительно превращается в пустыню - не денутся никуда. А эмоции тех, кто принял российский паспорт и голосовал за Путина - должны волновать исключительно российские власти.

Арестович и Подоляк еще не понимают, что, подкладывая свинью пресс-службам военной разведки и МОУ - они не разрушают в глазах граждан или проукраинских журналистов образ нашей армии, наших героев с фронтов. Они приближают конец своего Главнокомандующего и случайных и робких людей, поставленных сейчас возглавлять эти ведомства. Так же Зеленский своими попытками силой навязать нам содержание жителей ОРДЛО, делает все, чтобы возненавидели даже те, кто раньше относился к ним безразлично и даже лояльно.