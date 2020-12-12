Из-за непогоды в Украине обесточены 20 населенных пунктов

12 декабря, 2020, 10:10

Из-за непогоды в Украине остаются без электроснабжения 20 населенных пунктов

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

По информации спасателей по состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях. Без электроснабжения осталась 11 населенных пунктов в Черновицкой области, 5 в Киевской и 4 на Житомирщине.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 10 декабря в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек .

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