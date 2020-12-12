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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ штабе ООС сообщили о состоянии двух раненых украинских военных

В штабе ООС сообщили о состоянии двух раненых украинских военных


фото: Укрінформ
Состояние двоих раненных 12 декабря на Донбассе украинских военных удовлетворительное

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

По позициям украинских защитников у населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

На такие действия противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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