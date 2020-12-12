В штабе ООС сообщили о состоянии двух раненых украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
По позициям украинских защитников у населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
На такие действия противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
- Напомним, в субботу, 12 декабря, на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb