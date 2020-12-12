На Донбассе утром ранены двое украинских военных

12 декабря, 2020, 09:48

В субботу, 12 декабря, на Донбассе были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в telegram.

Отмечается, что ранения военнослужащих одной из механизированных бригад оказались легкими.

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - сообщили в ТКГ.

В связи с инцидентом через координационный механизм введен "режим тишины". Также украинская сторона направила письменное сообщение в СММ ОБСЕ. Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.

Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, 11 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций.

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