На Донбассе утром ранены двое украинских военных
Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в telegram.
Отмечается, что ранения военнослужащих одной из механизированных бригад оказались легкими.
"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - сообщили в ТКГ.
В связи с инцидентом через координационный механизм введен "режим тишины". Также украинская сторона направила письменное сообщение в СММ ОБСЕ. Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.
Подробности инцидента не сообщаются.
- Напомним, 11 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций.
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