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На Донбассе утром ранены двое украинских военных


фото: Укрінформ
В субботу, 12 декабря, на Донбассе были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в telegram.

Отмечается, что ранения военнослужащих одной из механизированных бригад оказались легкими.

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - сообщили в ТКГ.

В связи с инцидентом через координационный механизм введен "режим тишины". Также украинская сторона направила письменное сообщение в СММ ОБСЕ. Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.

Подробности инцидента не сообщаются.

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