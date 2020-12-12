В МЗ объяснили, почему локдаун объявили именно в январе

12 декабря, 2020, 09:20

МЗ решил усилить карантин в январе 2021 года из-за прогнозируемого одновременного роста заболеваемости гриппом и коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .

По его словам, введение локдауна с 8 по 25 января обусловлено прогнозами относительно роста количества больных COVID-19, а также гриппом.

"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией - и это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему. Поэтому нам надо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 ", - сказал Степанов.

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине было подтверждено 12 811 случаев заболевания коронавирусом.

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